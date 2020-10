In Russia un uomo si dà fuoco nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin compie gli anni. Evidente la sua volontà di protestare.

Un uomo si dà fuoco in Russia, nel bel mezzo della folla che assiepava una delle strade più frequentate di San Pietroburgo. L’autore del gesto è un anziano di 71 anni, come emerso da un successivo controllo compiuto da parte delle forze dell’ordine. Questi era un imprenditore, che ha agito con questo gesto estremo per criticare il presidente russo, Vladimir Putin.

Il fatto è accaduto nel corso della giornata di mercoledì 7 ottobre 2020, giorno in cui lo stesso Putin ha compiuto 68 anni. Ed infatti l’uomo che si dà fuoco ha urlato in maniera distinta “Buon compleanno Putin”, accompagnando a ciò la stessa frase impressa si di un cartello. Adesso l’uomo è ricoverato in ospedale con ustioni molto gravi sulla metà del corpo. Il suo quadro clinico viene indicato come fortemente compromesso. Una ulteriore ricerca ha portato all’emergere di un altro dettaglio relativo a ciò che faceva questa persona per vivere.

Uomo si dà fuoco, protesta contro Putin

Dal 2000 in poi pare che abbia aperto una società immobiliare. Evidentemente deve avere dichiarato fallimento e deve avere perso il lavoro. Dopo alcuni secondi, alcuni passanti hanno provato a spegnere le fiamme che avvolgevano l’anziano tamponandolo con i loro cappotti. Un altro caso del genere, sempre in Russia, era avvenuta la settimana scorsa. Anche una nota giornalista, Irina Slavina, si era data alle fiamme come segno di protesta, davanti al comando di polizia di Nizhny Novgorod. Le autorità avevano perquisito la sua casa incolpandola di essere una dissidente. Lei per tutta risposta ha lasciato un messaggio nel quale, in caso di sua morte, la colpa sarebbe stata da imputare a Putin ed al governo da lui presieduto.

