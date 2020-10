Questione Vladimir Putin amante, il presidente russo al centro di voci riguardo una controversia che riguarda una famosa ex ginnasta.

In Russia circolano voci su di un controverso episodio che riguarda Vladimir Putin ed una sua amante. Il presidente della Federazione russa avrebbe fatto sparire dalla circolazione una donna, con la quale si dice abbia avuto una relazione segreta. Questo avrebbe portato alla consequenziale nascita di due gemelli.

La donna in questione è Alina Kabaeva, 37 anni, famosa per avere conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi nella ginnastica artistica. Alina è scomparsa dal 2018, ed allora si vociferava che fosse incinta di due mesi. I gemellini sarebbero nati in una clinica di Mosca ma sul conto sia dei bimbi che della mamma non si sa nulla. Ed ora in diversi hanno espresso preoccupazione a riguardo, chiedendo spiegazioni direttamente a Putin, su cosa sia accaduto alla sua amante. La Kabaeva aveva ricoperto la carica di parlamentare di ‘Russia Unita’, il partito dello stesso Putin.

Putin amante, una fonte afferma: “Lui tiene ossessivamente alla propria privacy”

In passato poi aveva posato anche senza veli per una rivista e risultava a guida del National Media Group, un network che aveva vinto un contratto per trasmettere i suoi contenuti in esclusiva su Netflix. Per quanto riguarda il 68enne Putin, si sa che lui non è più sposato e che da tempo risulta divorziato dalla sua precedente moglie. Il tabloid britannico ‘The Sun’ ha interpellato una sua fonte anonima a Mosca. Quest’ultima ha riferito che Putin tiene molto alla privacy della sua famiglia, al punto da nascondere da anni le altre su due figlie adulte sotto falsi documenti. “Con molta probabilità ha agito allo stesso modo anche in questa circostanza. Su questo aspetto è ossessivo”.

