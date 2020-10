Tumore Rosalinda Celentano, le parole commoventi della sorella Rosita

Rosita Celentano ha commosso il pubblico condividendo un post in onore della sorella Rosalinda, dalla vita difficile e piena di sofferenze.

Rosalinda Celentano sta attualmente partecipando al talent di Raiuno “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci. Il pubblico la conosce per le sue doti nella recitazione e nel canto e adesso sta imparando a scoprire anche il suo talento nel ballo, ma Rosalinda ha scelto di condividere ancora di più con il suo audience.

Quella di Rosalinda Celentano non è stata una vita facile, nonostante l’essere nata in una famiglia famosa, dai genitori Claudia Mori e Adriano Celentano. L’attrice è dichiaratamente omosessuale e ha dovuto lottare con le discriminazioni e i sessismi da parte della gente, poi a 47 anni, l’ha colpita il tumore. Proprio durante una puntata di “Ballando con le Stelle“, ha rivelato di aver avuto un tumore che ha reso ancora più difficile il rapporto con il suo corpo: “Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto. Poi mi volevano rifare, però, io non ho voluto“. La dura battaglia per sconfiggere il male le ha permesso di fortificarsi: “Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene“.

Rosalinda Celentano a “Ballando con le Stelle”

Cinque anni fa il tumore al seno le ha quasi portato via tutto e oggi Rosalinda Celentano si sente più grata alla vita. Inoltre, ha tenuto a ricordare quanto il rapporto col suo fisico fosse sempre stato burrascoso: “Io non avevo mai avuto un rapporto col mio corpo, non mi sono mai piaciuta fisicamente“. Forse proprio per questo l’attrice figlia d’arte ha voluto mettersi alla prova a “Ballando con le Stelle“, dove fa coppia fissa con la ballerina Tina Hoffmann. Avrebbe dovuto ballare con Samuel Peron, ma il maestro poco prima di iniziare il programma, è risultato positivo al Covid.

Sua sorella, Rosita Celentano, le ha dedicato un dolce pensiero su Instagram e ha commosso il pubblico, ricordando a tutti la forza e la tenacia di Rosalinda. La sua scelta di ballare con una donna non è casuale: l’attrice vuole battere le barriere e non vuole che ci siano più etichette e targhe sulle persone.