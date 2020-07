Alessandra Celentano incontra l’ex marito: ritorno di fiamma?

Alessandra Celentano, la celebre insegnante del programma di Maria De Filippi, Amici, sembra aver rincontrato il suo ex marito.

Alessandra Celentano, l’insegnante di “Amici” di Maria De Filippi, ad oggi non sembra essere fidanzata ed avere un nuovo amore. Alcuni giornali hanno provato ad indagare nella sua vita privata, che l’ex ballerina cerca di mantenere sempre molto privata. Eppure, recentemente, si è vociferato di un incontro con l’ex marito.

L’ex ballerina Alessandra Celentano ha rincontrato l’ex marito Angelo, al quale è ancora legatissima. Tempo fa l’insegnante aveva dichiarato a “Verissimo” che quel matrimonio non l’avrebbe mai cancellato e ad oggi sembra che tra i due ci sia ancora un legame molto speciale. I fans della maestra sperano che tra i due ci sia ancora del tenero e che si stiano avvicinando. Grazie a Chi si sa qualcosa di più sul misterioso Angelo: è un maestro di karate e un analista, che ha vissuto una lunga storia d’amore con la Celentano. Si sono sposati nel 2007 ma hanno divorziato dopo circa sei anni e, sembrerebbe, sia stato proprio lui a scegliere di lasciarsi, anche se non sono chiari i motivi della rottura. Il mondo del gossip si chiede cosa ci facciano ancora insieme questi due e se stiano pensando ad un ritorno di fiamma o meno.

Alessandra Celentano, ritorno di fiamma con l’ex marito?

Una delle ipotesi è che Alessandra Celentano e l’ex marito si siano incontrati, dopo il lungo periodo di quarantena, in totale amicizia. Tra i due sembra esserci un profondo legame e un affetto reciproco, pertanto potrebbero aver scelto di vedersi per parlare. Alessandra ricordiamo che sarà presente nella prossima edizione di “Amici” di Maria De Filippi che, siamo sicuri, non perderà occasione per punzecchiare la maestra sulla propria vita privata com’è solita fare.

