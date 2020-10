Serena Codato, chi è Gemma di Mare Fuori: età, vita, curiosità

Serena Codato è un’attrice, interprete di Gemma nella fiction italiana “Mare Fuori” con protagonista Carolina Crescentini.

La serie televisiva “Mare Fuori” ha debuttato il 23 settembre 2020 su Raidue, con sei serate. La fiction è ambientata in un carcere minorile napoletano, gestito dalla direttrice Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, che crede nella possibilità di redenzione dei giovani.

LEGGI ANCHE -> Nicolas Maupas, chi è Filippo di Mare Fuori: età, vita, curiosità

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv Mare Fuori: trama e anticipazioni del 7 ottobre

Tra le protagoniste di “Mare Fuori” c’è Gemma, una delle detenute presso l’IPM napoletano. E’ una giovane di Rimini vittima di violenze, che dovrà faticare per capire di non aver bisogno di un carnefice per sentirsi viva. Ad interpretarla c’è Serena Codato, una giovanissima attrice emergente. La ragazza si è formata dal 2006 fino al 2013 presso Ritmidanza, una scuola di Mestre, in danza classica e moderna. Dal 2014 al 2015, invece, ha seguito danza moderna prezzo Pianeta Danza, di Mogliano Veneto.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 7 ottobre prima e seconda serata

Serena Codato, chi è la giovane attrice

Serena Codato ha seguito dal 2008 al 2014 lo stage di Recitazione e Musical con Christian Ginepro. Nel 2011 ha partecipato allo stage “ROMA MUSICAL“, organizzato sempre da Ginepro, con Borsa di Studio. Dal 2014 al 2016 segue Lezioni di Recitazione presso Pianeta Danza a Mogliano Veneto. Invece, dal 2016 al 2018 ha seguito Acting Classes in lingua inglese all’Accademia Teatrale “Da Ponte” di Vittorio Veneto. Ancora oggi fa parte dell’Accademia “Da Ponte” seguendo il Laboratorio di Recitazione Junior Class.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La giovane ha seguito anche dal 2009 al 2013 lezioni di canto con Francesco Lori. Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenze rudimentali di lingua spagnola e cinese. E’ appassionata di chitarra, surf ed equitazione. Ha recitato in “Mare fuori” per la regia di Carmine Elia e a teatro in “Grease“, “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Pinocchio” per la regia di Christian Ginepro con Ritmidanza presso il Teatro Toniolo di Mestre.