Fa discutere l’atteggiamento secondo alcuni fin troppo disinvolto di Wanda Nara con suo marito Mauro Icardi. Tutta colpa di questo scatto.

Come al solito ogni occasione è buona per Wanda Nari per mostrarsi su Instagram. La conturbante bionda appare sempre perfetta ed impeccabile, qualunque sia la sua tenuta del momento. Nel corso dell’estate abbiamo potuto ammirare la 33enne di Buenos Aires al top della bellezza con i suoi tanti costumi al mare od in piscina. Ma anche con un abbigliamento largo, più comodo, Wandita fa la sua gran bella figura.

Visualizza questo post su Instagram Mi gaucho Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 5 Ott 2020 alle ore 1:05 PDT

Ora la possiamo vedere a bordo di un aereo ed anche accanto al mezzo prima del volo, a Madrid, dove si è recata con suo marito Mauro Icardi. Proprio una posa particolare concessa all’obiettivo accanto al padre delle sue due bambine (altri tre maschietti lei li ha avuti da Maxi Lopez con cui non si è lasciata affatto bene, n.d.r.) ha suscitato la sorpresa ed il divertimento da parte dei suoi followers. Vediamo marito e moglie sorridere alla camera, ma lei sta appoggiata a suo marito tenendo la mano in una posizione particolare.

Wanda Nara, lo scatto con Icardi che sorprende

Una mano “malandrina” come l’hanno definita alcuni suoi fans che hanno visto la foto e che hanno voluto commentare la scena. “Attenta a dove lo tocchi”, le scrive un suo ammiratore in spagnolo. E non c’è da dire, la cosa ha divertito un pò tutti.

