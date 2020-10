Lei è Zoe Ball e nel Regno Unito è una vera e propria celebrità per essere tra le più famose conduttrici televisive. Ora spiazza tutti così.

Sorprende decisamente l’appello fatto da Zoe Ball, una famosa conduttrice televisiva molto nota in Gran Bretagna per il fatto di condurre il ‘Breakfast Show’ ed il talk ‘Strictly it Takes Two’, rispettivamente sui principali canali radio e tv della BBC. Nel corso della sua carriera la donna ha anche partecipato ad altri fortunatissimi programmi tv come ospite, mentre nel corso degli anni ’90 acquisì la sua ormai conclamata popolarità conducendo un programma televisivo per bambini.

La 49enne Zoe Ball, figlia d’arte (anche suo padre Johnny Ball era un famoso volto tv, n.d.r.) è ad oggi una delle conduttrici televisive più pagare del Regno Unito. E questa sua condizione, invidiatissima da tanti altri, le avrebbe invece creato del disagio. Lei stessa sembra abbia avanzato una richiesta che non è da tutti, ai suoi datori di lavoro. La Ball ha infatti chiesto ai suoi superiori di tagliarle lo stipendio perché troppo alto. La scelta sembrerebbe avere avuto un impulso da quanto fatto dalla BBC con Gary Lineker, ex famosissimo calciatore inglese attuale conduttore del programma ‘Match of the Day’. Lineker ha rinnovato il proprio contratto con l’emittente pubblica britannica accettando una decurtazione del 23% circa del proprio emolumento. Cosa che avrebbe spinto anche Zoe Ball a fare lo stesso.

Zoe Ball, lei non vuole guadagnare così tanto: “Tagliatemi lo stipendio”

Anche perché la attuale situazione di crisi legata alla epidemia di Coronavirus sta portando in tantissimi altri ad andare incontro ad enormi difficoltà, nel Regno Unito. La donna aveva ottenuto un aumento di stipendio, pare in seguito a delle polemiche relative alle forti differenze tra le paghe ottenute dai volti tv maschili e quelli femminili. Con le donne penalizzate. La situazione ha comunque comportato un disagio a Zoe Ball, che prima di avere ottenuto un lauto aumento sembra percepisse 370mila sterline all’ano. Al cambio quasi 408mila euro.

