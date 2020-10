Il meteo della settimana 5-8 ottobre: che tempo farà tempo sull’Italia, le previsioni.

Dopo giorni di maltempo che hanno flagellato il Nord-Ovest d’Italia, con gravissimi danni, smottamenti e allagamenti e purtroppo anche vittime, tra Piemonte e Liguria, mentre nel resto d’Italia la situazione migliorava, ecco cosa ci aspetta questa settimana.

Con l’autunno, le perturbazioni atlantiche acquistano maggior vigore e avremo ancora una settimana caratterizzata da piogge e acquazzoni su parte d’Italia, ma con tempo più stabile e soleggiato altrove. Il maltempo si alternerà tra le varie zone della Penisola, con fenomeni più intensi tra martedì e mercoledì. Giovedì 8 ottobre assisteremo a un graduale miglioramento, con qualche fenomeno residuo. Scopriamo le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo della settimana 5-8 ottobre: previsioni del tempo in Italia

Le condizioni meteo sono ancora variabili sull’Italia, con ampie zone interessate da piogge e acquazzoni e altre con cieli più sereni e soleggiati o parzialmente nuvolosi. La variabilità caratterizzerà tutta la settimana da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre.

Le temperature sono tornate su valori più accettabili, nelle medie stagionali, dopo il gelo della settimana scorsa, il tempo però comincia a essere quello tipicamente autunnale, caratterizzato dalle perturbazioni. La bassa pressione che negli ultimi giorni ha interessato l’Italia, colpendo soprattutto il Nord e parte del Centro sta risalendo verso l’Europa settentrionale, lasciando il nostro Paese. Una situazione che sta portando un miglioramento del tempo, soprattutto su quelle regioni di Nord-Ovest duramente colpite nei giorni scorsi.

Altre correnti umide, di provenienza sudoccidentale, stanno tuttavia portando nuove nubi e piogge, ancora al Centro Nord. I nuovi fenomeni, tuttavia, dovrebbero essere meno intensi e limitati, come annuncia 3bmeteo.com.

Le zone maggiormente colpite dal maltempo lunedì 5 ottobre sono le regioni di Nord-Est, in particolare il Friuli, la dorsale appenninica centrale, con sconfinamento in giornata delle piogge sul versante adriatico. Sul resto d’Italia, il tempo è soleggiato o al più velato o poco nuvoloso. Qualche pioggia è attesa anche sulla Sardegna e tra Campania e Molise. In serata aumenterà in generale la nuvolosità ed è attesa qualche pioggia tra Calabria e la Puglia meridionali e Sicilia orientale.

Previsioni per i prossimi giorni

Alla mattina di martedì 6 ottobre il tempo sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso su gran parte d’Italia, eccetto qualche nuvolosità in più sui versanti occidentali. Nel corso della giornata, tuttavia, si verificherà una graduale peggioramento, prima con un aumento delle nubi, sempre sulle regioni occidentali, in particolare sul Levante ligure, sul nord della Toscana, e poi con le piogge sulle Alpi occidentali e centrali, sulla Toscana e tra Calabria e Sicilia. IL tempo sarà più asciutto altrove.

Fin dalle prime ore di mercoledì 7 ottobre, avremo un ulteriore peggioramento del tempo, con piogge, temporali e acquazzoni su tutto l’arco alpino, su parte della Lombardia, sul Triveneto e sull’Appennino tosco emiliano. Alla mattina pioverà soprattutto sulle Alpi orientali e su quelli occidentali, con maggiori schiarite sulle altre regioni del Nord, eccetto il Veneto e l’Emilia Romagna, dove sono attese piogge in pianura. Pioverà sul Centro Italia, lungo la dorsale appenninica, e in particolare su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Nella seconda parte della giornata i fenomeni si estenderanno al Centro Sud, mentre diminuiranno sulle zone più a Nord delle regioni centrali. Durante la notte pioverà tra Campania, Basilicata e Puglia settentrionale.

Infine, giovedì 8 ottobre, il tempo dovrebbe migliorare, con schiarite e cieli più soleggiati quasi ovunque, salvo nubi sparse sui rilievi. Più nuvoloso sulle regioni meridionali insulari. Sulla Capitale e tra Lazio e Campania potrebbe verificarsi qualche pioggia debole.

Le temperature della settimana si manterranno miti e sopra la media stagionale, anche se in calo rispetto ai giorni precedenti, soprattutto per l’effetto dei venti sostenuti di Maestrale e Ponente. Per il prossimo weekend è atteso un peggioramento del tempo, con l’arrivo di una grande perturbazione dall’Atlantico.

