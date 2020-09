Le temperature e le previsioni meteo per questa settimana di fine settembre.

L’ultimo weekend di settembre che abbiamo appena trascorso è stato all’insegna di un freddo tipico dell’inverno e non dell’autunno. In alcune località, sopra 1600 metri, abbiamo avuto anche la prima neve, improvvisamente. E questa condizione meteo ci ha letteralmente spiazzato, lasciando molti di noi interdetti proprio perché ci aspettavamo un calo delle temperature, ma non così repentino e forte. Ora cosa succederà? Cosa dice il meteo?

Meteo: tregua e temperature in rialzo

In questi giorni, fortunatamente, torna un po’ di alta pressione e le temperature da oggi pare che finalmente risaliranno ma è una situazione destinata a durare molto poco. Pare infatti che da giovedì arriverà una nuova perturbazione a partire dal nord-ovest e che raggiungerà piano piano il Triveneto e poi il centro Italia. Da quel momento in poi seguiranno tante altre piccole perturbazioni più intense che travolgeranno il nostro paese almeno fino alla fine della settimana.

Previsioni meteo: da giovedì piogge e maltempo

Per quanto riguarda quindi le condizioni meteo specifiche, sebbene per ora si tratti solo di modelli meteorologici e sia necessario aspettare più a ridosso dei giorni specifici per sapere se tutto andrà come previsto, pare che da giovedì il nord-ovest sarà travolto dal maltempo. Arriveranno piogge e temperature in ribasso, mentre il resto d’Italia vedrà soltanto qualche nube.

Per quanto riguarda invece il weekend la prima perturbazione inizierà a spostarsi sul nord-est e sul centro Italia. Ma per quanto riguarda invece il nord-ovest a breve arriverà un nuovo e molto più intenso impulso Atlantico di perturbazioni che porterà quindi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Nel corso del weekend questa situazione interesserà anche il sud Italia e quindi sembra che il meteo peggiorerà anche nelle regioni più meridionali d’Italia. Tuttavia, come sottolineano i meteorologi, chiaramente per ora si tratta soltanto di modelli e non possiamo sapere con certezza se si verificheranno oppure no. Sicuramente dobbiamo metterci nell’ottica che ormai l’estate è finita e possiamo soltanto cercare di sperare che le temperature si abbassino, come giusto che sia, ma che rimangano entro le medie stagionali.

Le previsioni per il 29-30 settembre

Intanto comunque per questa settimana, fino a giovedì, le previsioni meteo sembrano dare un po’ di riposo. Lunedì, martedì, mercoledì ci sarà una breve tregua e con un leggero rialzo termico, soprattutto al Sud Italia, sebbene farà ancora freddo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 29 settembre, ci sarà ancora qualche residuo instabilità al Sud Italia, mentre nel resto d’Italia le situazioni saranno più soleggiata, anche se farà ancora molto freddo. Mercoledì è prevista una giornata di bel tempo su tutto il nostro Paese salvo qualche leggero annuvolamento con qualche probabile piovasco sulla Liguria orientale e la Toscana.

Da giovedì invece come abbiamo detto il meteo del nord-ovest inizierà a essere caratterizzato da queste perturbazioni che si susseguiranno e piano piano colpiranno tutta l’Italia compreso il centro del sud con un netto peggioramento previsto per la giornata di sabato.