Come celebrare Halloween 2020 in sicurezza: i luoghi da scoprire, i costumi e le decorazioni più belle.

La festa di Halloween 2020 è alle porte. Non manca molto al famigerato 31 ottobre giorno in cui si celebra questa rinomata ricorrenza. Famosa soprattutto in America, ormai da anni è arrivata anche nel nostro Paese e quest’anno complice il Coronavirus, i festeggiamenti saranno ridotti e non ci saranno le classiche feste a cui partecipare.

È difficile immaginare orde di bambini che vanno di casa in casa a chiedere “Dolcetto o Scherzetto?” quindi cerchiamo di capire i luoghi dove festeggiare Halloween 2020 in sicurezza, come organizzare dei party senza rischi, le decorazioni e i costumi più interessanti.

Come festeggiare Halloween 2020 in sicurezza

La pandemia da Coronavirus non è finita. Purtroppo abbiamo assistito ad un aumento dei casi e un indice di contagio in salita. Difficile quindi pensare di festeggiare questo 31 ottobre come negli anni passati. Celebrare questa ricorrenza così affascinante e curiosa per i bambini in sicurezza è quindi una priorità.

Alcune idee per festeggiare Halloween senza rischio di contagio sono quindi quelle legate a dei party in casa solo con i congiunti o, meglio ancora, in famiglia. Potreste pensare di guardare un film di paura tutti insieme, oppure un grande classico di Halloween, Nightmare Before Christmas, sul divano con la famiglia.

Nightmare before christmas, la canzone questo è halloween

Luoghi misteriosi dove celebrare Halloween

In alternativa potreste pensare di fare un weekend fuori porta in un luogo misterioso. Ci sono molti borghi conturbanti da scoprire che hanno insito un alone di mistero. Tanto per citarne qualcuno vi ricordiamo il borgo di Triora in Liguria. Chiamato anche il Paese delle Streghe questo straordinario paese vi lascerà senza parole per la sua bellezza senza tempo e per il mistero che lo avvolge.

Se vuoi scoprire alcune delle destinazioni più spaventose per Halloween ti potrebbe interessare:

Decorazioni per Halloween 2020: fai da te, facili e con le zucche

Sicuramente le decorazioni di Halloween da mettere in casa fanno già metà della festa. Anche se in Italia non abbiamo la cultura e la tradizione di addobbare tutta la casa, esterno compreso, intagliare una zucca e metterci una candela dentro potrebbe già fare un po’ di scena.

Online e nei negozi ci sono poi molte decorazioni curiose da comprare, approfittando poi degli Amazon Prime Day potreste anche trovare degli accessori per Halloween molto interessanti.

Costumi per Halloween 2020

Travestirsi il 31 ottobre è praticamente d’obbligo. Durante la notte dei misteri le strade generalmente si riempivano di streghe, fantasmi, vampiri, scheletri… Quest’anno le feste si spostano in casa, ma non per questo bisogna dare meno attenzione ai dettagli, anzi.

I costumi di Halloween ogni anno si differenziano tra quelli spaventosi classici e quelli invece riferiti alle serie tv o i film di grandi successo. Ci aspettiamo quindi molti cappottini gialli che ricordano Dark, molti travestimenti alla Stranger Things o look alla Enola Holmes.

Fonte immagini Pixabay