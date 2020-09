Halloween 2020 a Mirabilandia: dal 3 ottobre un tuffo nel mistero

Mirabilandia, il parco attrazioni si prepara ad Halloween 2020 con tantissime attività horror pensate per i più grandi e i più piccoli.

Questo 2020 per il comparto turistico è stato molto complicato. Per via dell’emergenza Coronavirus molte persone hanno deciso di non viaggiare e quindi alberghi, parchi tematici, zoo, acquari… hanno subito un tracollo in termini economici. Ora che l’Italia sta vivendo questa fase di convivenza con il virus e, per adesso, sembra che all’orizzonte non ci siano dei nuovi lockdown (incrociando le dita) si pensa al prossimo evento che potrebbe attirare turisti e visitatori, Halloween.

Le attrazioni di Mirabilandia per Halloween

Il primo parco a tema che racconta i suoi programmi per Halloween 2020 è Mirabilandia che dal 3 ottobre fino all’1 novembre, dalle 10 alle 18, permetterà ai visitatori di entrare in un parco completamente immerso nelle atmosfere spettrali e misteriose in linea con la festività del 31 ottobre. Quali sono le attrazioni create ad hoc o che indosseranno un vestito adatto all’occasione? Tra le tante ricordiamo:

La casa degli orrori Legends of Dead Town

La discesa agli inferi di Malabolgia

L’eterno pianto della madre-spettro in Llorna

Psycho Circus

Cricobaleno – per i più piccoli

Ovviamente girando nel parco a tema potrete sentire l’atmosfera di Halloween praticamente ovunque con zucche intagliate, streghe, vampiri, tombe… tutto sistemato ad hoc per l’occasione con tanti show e intrattenimenti a tema che vi lasceranno a bocca aperta.

L’evento del 31 ottobre

Il clou ovviamente è in programma per la notte del 31 ottobre con la Horror Night in cui anche i punti ristori si trasformeranno in case infestate e aree tematizzate per un’esperienza spaventosa a 360°.

Le misure di sicurezza per il Coronavirus

Insieme a Mirabilandia sicuramente anche tutti gli altri parchi tematici presenteranno a breve i loro programmi per Halloween con un intrattenimento che spazia con diversi appuntamenti sia per i più piccoli che per gli adulti. Ovviamente però restano le restrizioni per via del Covid-19. Bisognerà infatti rispettare il distanziamento sociale, indossare la mascherina e non dimenticare mai le regole base di igienizzazione delle mani. Anche i giochi e le attrazioni del parco saranno correttamente sanificate per permettere a tutti i visitatori di godersi il parco in sicurezza.