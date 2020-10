Francesco Acquaroli, chi è la moglie Lucia Appignanesi: vita e carriera

Francesco Acquaroli è un politico italiano, deputato di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Potenza Picena. E’ sposato con Lucia Appignanesi.

Francesco Acquaroli è originario di Macerata e nato il 25 settembre 1974. Il politico italiano ha iniziato da giovanissimo ad essere attivo come consigliere comunale di Alleanza Nazionale nella sua città, Potenza Picena. Si è candidato a sindaco nel 2009, ma è stato sconfitto dallo sfidante del centrosinistra.

LEGGI ANCHE -> Luca Sammartino, chi è il giovane politico siciliano: carriera e curiosità

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, panico nelle Marche: “Giovane positivo al party di Ferragosto”

Si è candidato alle elezioni regionali nelle Marche nel 2010, con la carica di consigliere regionale nella lista del Popolo delle Libertà, risultando eletto. Ha aderito sin dalla fondazione a Fratelli d’Italia, lasciando il PdL. Nel 2014 si è candidato nuovamente come sindaco per Potenza Picena, sostenuto da due liste civiche, ed è risultato il candidato più votato al primo turno con il 46,66% dei voti contro il candidato di sinistra, Fausto Cavalieri. Al ballottaggio, ha vinto con il 57,31% dei voti, diventando sindaco. Alle elezioni regionali del 2015, si è candidato come governatore delle Marche, sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla Lega Nord, arrivando terzo e mantenendo il suo ruolo di primo cittadino. Ha vinto le elezioni politiche del 2018 come deputato di Fratelli d’Italia e, pertanto, si è dimesso come sindaco.

LEGGI ANCHE -> Elezioni regionali 2020: Exit Poll in tempo reale, tutti i risultati

Francesco Acquaroli, la carica a Presidente della Regione e il matrimonio

Per le elezioni europee del 2019, Francesco Acquaroli si è candidato nella Circoscrizione Italia Centrale e ha ottenuto nove mila preferenze senza essere eletto. Per le regionali del 2020, invece, viene proposto dal suo partito come candidato della coalizione di centro-destra e il 22 giugno 2020 Lega Nord e Forza Italia appoggiano la sua candidatura. Il 21 settembre vince le elezioni con il 49,13% dei voti avendo la meglio su Maurizio Mangialardi e diventando il Presidente della Regione Marche. Si è sposato nel 2013 con Lucia Appignanesi nel santuario di San Girio a Potenza Picena. Di professione la moglie è avvocato e si è laureata all’Università degli Studi di Macerata, come il marito Francesco, laureato però in Economia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!