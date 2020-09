Elezioni regionali 2020: Exit Poll in tempo reale, tutti i risultati

Elezioni regionali 2020: Exit Poll in tempo reale, tutti i risultati. Grande attesa per una tornata elettorale che potrebbe cambiare gli equilibri anche del governo nazionale.

Seguiamo in diretta a partire dalle ore 15.00 gli exit poll delle Elezioni Regionali 2020. Coinvolte Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Tutti i risultati dai primi exit poll, passando per le proiezioni fino ad arrivare ai risultati definitivi. Aggiornamento in diretta. Ecco le tendenze trasmesse live da Enrico Mentana

Toscana — Giani (centrosinistra) davanti a Ceccardi (centrodestra) di 3 punti

Puglia — Testa a testa fino all’ultimo voto tra Emiliano e Fitto

Campania — Vince De Luca

Liguria — Toti oltre il 50%, Sansa dietro di 15 punti percentuali

Marche — Vince Acquaroli (Centrodestra)

Veneto — Zaia stravince oltre il 70%

Qui le percentuali sempre basate sugli exit poll:

Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

Marche Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%.

Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%

Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.

Campania Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.

Leggi anche –> Risultati Referendum in diretta l’esito del voto: proiezioni e dati reali in aggiornamento

Potete seguire anche l’esito delle elezioni delle singole principali Regioni coinvolte:

Leggi qui — Risultati Elezioni Regionali Toscana: diretta proiezioni e dati reali

Leggi qui — Risultati Elezioni Regionali Campania: diretta proiezioni e dati reali

Leggi qui — Risultati Elezioni Regionali Puglia: diretta proiezioni e dati reali