Una lieta notizia per gli amanti di Uomini e Donne, la ex tronista Sara Affi Fella dà alla luce il primo figlio.

Per tutti i fans di Uomini e Donne oggi è un giorno speciale, in quanto una delle ex troniste di Maria De Filippi, che ha fatto spesso parlare di sé, è diventata mamma per la prima volta. Si tratta di Sara Affi Fella e la notizia è stata data dal suo compagno in un post su Instagram.

“Benvenuto al mondo Tommaso 30-09-2020“, così scrive Francesco Fedato in un breve post su Instagram. Il compagno dell’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha allietato i moltissimi fans della coppia che aspettavano solo l’arrivo del nascituro. Soltanto pochi giorni fa Sara Affi Fella aveva pubblicato sempre sul social delle foto, dove conta un seguito pari a 940 mila followers, uno scatto del suo pancione. Non aveva fatto mistero di essere un po’ spaventata dal dare alla luce il piccolo Tommaso: “In realtà dietro questo sorriso si nascondono mille emozioni: ansia, impazienza, agitazione…Ma anche gioia, felicità, orgoglio, felicità (soprattutto felicità)…“, aveva detto. Sara ha continuato dicendo di aver compreso cosa sia davvero la felicità soltanto adesso per la prima volta.

Sara Affi Fella e l’amore con Francesco

Sara Affi Fella ha ritrovato il sorriso dopo la travagliata relazione con Nicola Parigini, quando ha conosciuto il suo attuale compagno Francesco Fedato un anno e mezzo fa. Tra i due l’amore è forte e travolgente, tanto da averli già resi genitori. Sara ha rivelato in più di un’occasione di avere una forte paura del momento del parto e i suoi followers si chiedono come l’ex tronista abbia affrontato il tanto difficile momento. Inoltre un altro quesito aleggia nella mente dei seguaci della coppia: quando si decideranno a fare il grande passo e a convolare a nozze? Avranno già pianificato una data o è ancora un progetto lontano nelle loro menti?

