Bracciano, bimba positiva a scuola: 21 in quarantena

Ancora un caso di positività riscontrata in una scuola elementare di Bracciano: ventuno persone in quarantena, parla il sindaco

Pochi giorni dopo la riapertura delle scuole ed ecco i primi casi di positività. Alla scuola elementare Tommaso Tittoni di Bracciano una bimba è risultata positiva al coronavirus. E così è scattato il protocollo ufficiale con diciotto bambini della sua classe e tre insegnanti che sono in quarantena. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Armando Tondinelli, sulla pagina Facebook istituzionale. Il risultato è arrivato dopo un test rapido con i casi nella regione Lazio sempre in aumento. Una situazione davvero ingarbugliata e sempre più complicata dopo le prime riaperture a settembre. Ottobre sarà un mese decisivo per capire nuovamente l’andamento della circolazione del virus.

Leggi anche –> Coronavirus, chiuse le prime scuole: è successo in Calabria





Leggi anche –> Riapertura scuole, quali mascherine indossare? La precisazione



Bracciano, la precisazione del sindaco Tondinelli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così lo stesso sindaco Tondinelli ha svelato: “Subito c’è stata la predisposizione per la sanificazione dell’aula nel plesso Tittoni e siamo in stretto contatto con l’azienda sanitaria e la dirigenza scolastica per fornire supporto nell’attuazione del corretto protocollo per il contenimento dei contagi da Covid-19“. Poi ha ha aggiunto: “Dopo l’aumento di casi di Covid sul nostro territorio, abbiamo ritenuto di dover necessariamente seguire alla lettera le indicazioni della Asl Roma 4. Così è sconsigliata qualsiasi forma di potenziale assembramento e sospendere qualsiasi evento pubblico fino a nuova comunicazione. Siamo vicini alle famiglie, ai bambini e al personale scolastico, che devono affrontare l’isolamento con l’auspicio che questo momento di pandemia finisca presto”. Infine, al Comune di Bracciano sono cinque le persone positive al coronavirus.