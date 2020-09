Ancora pochi giorni, poi ci sarà la riapertura scuole in (quasi) tutta Italia. Il quesito più importante riguarda l’uso delle mascherine

Novità importanti per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Tra qualche giorno in (quasi) tutta Italia migliaia di studenti e professori torneranno tra i banchi dopo sei mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Al momento c’è ancora tanta incomprensione su come si ripartirà e su quale mascherina indossare durante le lezioni. La precisazione è arrivata direttamente dal Comitato tecnico scientifico, che ha rivelato che sarebbe ottimale indossare la mascherina chirurgica. La stessa sarà data agli studenti direttamente dagli istituti che le stanno ricevendo dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Ma quelle di stoffa non sono proibite soprattutto per il giorno successivo. Le famiglie dovranno così lavarle e disinfettarle tutti ii giorni, ma è sempre importante indossare la mascherina chirurgica.

Leggi anche –> Riapertura scuole, quali Regioni potrebbero rinviare: le date



Leggi anche –> Coronavirus, Miozzo: “Gli stadi non sono priorità, pensiamo alle scuole”

Riapertura scuole, quali mascherine indossare? La precisazione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per gli insegnanti, invece, è obbligatorio il dispositivo chirurgico e sul sito del ministero dell’Istruzione si può leggere: “Nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l’utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni”. Infine, la mascherina va indossata nei corridoi e dove la distanza di almeno un metro non può esserci. Una situazione del tutto nuova: studenti e professori devono affrontare così una nuova sfida a causa dell’emergenza Coronavirus.