Coronavirus, chiuse le prime scuole: è successo in Calabria

Ancora brutte notizie provenienti dal Sud Italia per quanto riguarda il Coronavirus: già chiuse le prime scuole in Calabria, il motivo

Già chiuse le prime scuole in Italia. L’ufficialità della ripartenza arriverà a breve, ma a Taverna, in provincia di Catanzaro, il sindaco Sebastiano Tarantino ha disposto la chiusura sia dell’istituto comprensivo che della scuola alberghiera Montalcini. Dall’ordinanza si può leggere che il blocco parte da oggi “fino a nuove disposizioni”. Inoltre “la polizia municipale e le forze dell’ordine sono incaricate di garantire l’esatta osservanza della presente ordinanza”. La disposizione è stata subito messa in pratica dopo i diversi casi di positività riscontrati nel comune.

Coronavirus, chiusura per le scuole

Dopo gli ultimi casi a Catanzaro, già una settimana fa a Verbania è stata disposta la chiusura di una scuola superiore dopo un caso di positività tra le persone che erano stati all’interno dell’istituto per quanto riguarda gli esami dei candidati in arrivo dalle scuole private. La situazione non è affatto semplice, ma tutte le persone dovrebbero fare la propria parte per trovare l’antidoto giusto in grado di combattere il Coronavirus. La ripresa ufficiale della scuola arriverà a breve e già i bambini dovrebbero essere istruiti al meglio per le norme anti-Covid.