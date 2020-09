Ecoterapia: 5 attività da fare nella natura per sentirsi meglio e rilassati

Come recuperare energia e non essere più stressati? Le attività da fare nella natura per dedicarsi all’ecoterapia.

Con il termine Ecoterapia, come vi abbiamo già spiegato, si intende la capacità innata della natura di calmare la nostra mente. Passeggiando in un bosco l’overthinking si ferma, ci rilassiamo, la nostra mente si concentra sul paesaggio circostante e, soprattutto, torniamo a dare ascolto al nostro io interiore al ritmo personale in ognuno di noi. Non a quello imposto dalla società. Come fare allora per dire addio allo stress con l’ecoterapia? Grazie a Donna Moderna ecco qualche interessante spunto per ritrovare il contatto con la natura.

Quali sono le attività da fare nella natura per godere dell’Ecoterapia

Durante il fine settimana il richiamo del divano potrebbe essere fortissimo. Zero voglia di uscire e ancora meno di andare in montagna. Eppure un po’ di grinta dovreste trovarla in questo senso perché tuffarsi nel verde fa bene alla vostra salute. Ecco allora qualche ispirazione interessante per un weekend dedicato all’ecoterapia.