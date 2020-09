Mamma Rita Dalla Chiesa, chi era Dora Fabbo: morì a soli 52 anni

By

Chi era Dora Fabbo, prima moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La loro vita nella serie “Il generale Dalla Chiesa”.

In onda dal 2 settembre 2020 su Canale 5, la miniserie televisiva “Il generale Dalla Chiesa” ha raccontato la vita del famoso generale, ucciso nella strage di Carini nel 1982. La serie inizia a raccontare dal periodo del Fascio, quando Carlo Alberto ancora ragazzo entrò a far parte dell’esercito. Durante la Seconda guerra mondiale Dalla Chiesa ha fatto parte della resistenza, combattendo con i partigiani per liberare l’Italia dall’occupazione nazi-fascista. Nel periodo immediatamente successivo alla guerra Dalla Chiesa conobbe la sua prima moglie, Dora Fabbo. Lei aveva al tempo solo 19 anni, ma è stato un colpo di fulmine: innamoratissimi, i due si sono sposati poco dopo mettendo su una famiglia grande e felice. Nel 1947 nacque la loro prima figlia Rita (oggi nota conduttrice televisiva), poi Nando (nel ’49) e Simona (nel ’52). Dora si occupò della sua famiglia con amore e dedizione, accompagnando il marito nel suo duro lavoro. La donna è morta improvvisamente nel 1978, a causa di un’infarto, pochi anni prima di Carlo Alberto.

Dora Fabbo, Rita ricorda la morte della mamma

Quando mamma Dora è morta Rita Dalla Chiesa aveva 31 anni, e ricorda ancora quel terribile giorno come se fosse ieri. Rita racconta che si trovava fuori casa quando è stata avvertita che la mamma stava male, e che un medico era corso a casa loro per visitarla. Anche Rita si precipitò in casa, e lì scoprì che la madre era già morta: “Pensavo che l’avrei trovata ancora viva. Solo a casa ho scoperto che era morta”, ha spiegato la conduttrice tempo fa a Storie Italiane. “Aveva solo 52 anni: anche se può sembrare strano ma è stato uno choc ancora più violento di quello di papà. Con la vita che faceva papà purtroppo il pensiero latente che potesse accadergli qualcosa c’era sempre, con mamma invece no”.

