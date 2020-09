Rita Dalla Chiesa, chi è la sorella Simona: età, foto, carriera

Simona Dalla Chiesa, chi è la sorella di Rita e figlia del generale Carlo Alberto. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Simona Dalla Chiesa è la terza figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua prima moglie, Dora Fabbo. Dalla Chiesa è stato un personaggio importantissimo della storia italiana, ricordato sopratutto per la sua impegnata lotta contro il terrorismo e la mafia. Per via del suo lavoro divenne presto un “personaggio scomodo” per la criminalità organizzata in Italia, e il 3 settembre del 1982 venne ucciso. Quel giorno una BMW si avvicinò all’auto dove il generale Dalla Chiesa stava viaggiando insieme alla seconda moglie, Emanuela Setti Carraro: in pochi secondi entrambi furono brutalmente uccisi da una raffica di kalashnikov.

Simona Dalla Chiesa: chi è la figlia di Carlo Alberto

Simona nella vita ha scelto la carriera politica, ed oggi è dirigente del Partito Democratico a Catanzaro. La sua infanzia non è stata facile, a causa del pericoloso lavoro del padre. Proprio del padre Simona e i fratelli parlano nel documentario “Rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa”, dove raccontano delle numerose restrizioni vissute: non potevano vestirsi in modo particolare, ma nemmeno andare a casa di amici per studiare. Erano strettamente e costantemente sorvegliati, e il padre cercava di proteggerli in tutti i modi dai pericoli della mafia. Dopo la morte di Carlo Alberto, anche mamma Dora è morta all’improvviso a causa di un infarto.

