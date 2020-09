Alena Seredova racconta il suo dolore: “Il parto non è andato benissimo”

Nel salotto di Verissimo Alena Seredova ha rivelato alcuni dettagli inediti sul suo ultimo parto: “Continuavo a chiedere: ‘Dov’è mia figlia?'”.

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. L’ex modella ceca è stata ospite nel salotto di Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato i suoi primi mesi post parto. La piccola Vivienne Charlotte, nata dall’amore con Alessandro Nasi, è venuta alla luce proprio durante il lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Ma non è stato quello l’unico problema…

La confessione di Alena Seredova

“I miei figli hanno reagito in modo meraviglioso – ha raccontato Alena Seredova parlando della terza gravidanza -. Non me l’aspettavo. Il parto, invece, fra i tre non è stato il mio preferito”. Per motivi, ha subito precisato, indipendenti da lei: “È stato un parto podalico trasverso, ho dovuto fare il cesareo. La bimba ha avuto una spalla lussata. Fanno delle manovre incredibili, per tirarla fuori ci è voluta tanta forza. Poi, dopo il cesareo non te la danno subito. Continuavo a chiedere ‘dov’è dov’è?'”.

Per fortuna, quei brutti ricordi per Alena Seredova sono ormai acqua passata. La piccola ora gode di ottima salute e la sua famiglia è al settimo cielo. Merito anche del compagno Alessandro, di cui ha parlato nell’ultima parte dell’intervista: “Lui mi fa sentire sempre amata. Il matrimonio? Non ne sento la necessità, non ne abbiamo parlato. Forse arriverà in futuro”. “Tutta la sofferenza del passato – ha concluso Seredova – è arrivata per provare una felicità più alta”.

