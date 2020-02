Alena Seredova, chi è: età, carriera e vita privata della modella

Da anni la splendida Alena Seredova è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo: scopriamo qualcosa in più sulla modella ceca.

In molti conoscono Alena Seredova come l’ex compagna di Gigi Buffon, la moglie con cui il calciatore ha avuto dei figli. Ma la modella ceca è giunta in Italia quando era ancora una ragazzina e da oltre un ventennio lavora nel campo della moda, oltre ad aver ampliato il suo bagaglio professionale diventando negli anni una conduttrice e un’attrice. Alena insomma è un’artista poliedrica, capace di districarsi in più ruoli e di farli bene.

Quest’oggi sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘. Occasione durante la quale la modella svelerà una bellissima notizia. Pare infatti che Alena sia incinta dell’attuale compagno Alessandro Nasi. Evento che conferma come il loro rapporto stia procedendo a gonfie vele e che le permetterà di ampliare la famiglia. Durante l’intervista, però, Alena non ha voluto svelare il sesso del bambino, una sorpresa per quando giungerà il momento del parto.

Chi è Alena Seredova

Nata a Praga il 21 marzo 1978, Alena Seredova ha trascorso tutta l’infanzia nella magica capitale della Repubblica Ceca. Il destino la porterà via dal Paese natio quando è ancora un’adolescente. A 15 anni la sua bellezza viene notata da un fotografo importante che la vuole per uno shooting pubblicitario. A 16 anni si trasferisce in Grecia per lavoro e a 17 sfila per la prima volta in una passerella di Milano. Nel 1998, a 20 anni, partecipa al concorso di bellezza Miss Repubblica Ceca, dove arriva seconda. Quello stesso anno viene scelta per partecipare a Miss Mondo, concorso che termina al 4° posto.

La notorietà arriva grazie a Giorgio Panariello che la sceglie come valletta per il programma ‘Torno Sabato‘ (2001), arriveranno in seguito i ruoli nei film ‘Ho visto le stelle!‘ e ‘Christmas in Love‘. Nel 2005 Alena è già una celebrità e le viene proposto di fare un calendario sexy per ‘Max‘. Seguiranno altri ruoli in commedie italiane, programmi televisivi e piccoli cameo in serie tv di successo. Nel 2012 si prende una pausa per godersi la crescita dei figli.