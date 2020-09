Alena Seredova, chi è la mamma Jitka Seredova: età, foto, lavoro

Scopriamo chi è Jitka, la mamma della splendida modella e showgirl ceca Alena Seredova che è diventata una star in Italia.

Negli anni ’90 Alena Seredova è entrata a far parte del mondo dello spettacolo italiano grazie a Giorgio Panarello. La bellissima modella di Praga ha da subito conquistato l’affetto e l’ammirazione degli italiani, fino a diventare un personaggi pubblico a tutti gli effetti. Ad accrescere la sua popolarità negli anni ci ha pensato la lunga relazione d’amore con Gigi Buffon, uno dei calciatori più popolari e forti degli ultimi 20 anni. Oggi quella relazione è finita, ma Alena continua ad essere un personaggio molto amato nel nostro Paese.

Leggi anche ->Alena Seredova nella bufera per la foto della figlia: “Non dovevi farlo”

Nata nella magica capitale della Repubblica Ceca, Alena Seredova è diventata una modella quando aveva ancora 15 anni. Una volta maggiorenne si è trasferita a Milano per trasformare in realtà il sogno di diventare un’indossatrice. L’obiettivo è stato centrato in pieno e per anni Alena è stata una delle top model più ricercate nelle passerelle. A spronarla e sostenerla in quel periodo c’è sempre stata mamma Jitka, dalla quale ha ereditato la bellezza e grazie alla quale è riuscita a superare anche i momenti di maggiore difficoltà.

Leggi anche ->Alena Seredova racconta il suo dolore: “Pensavo non mi volesse nessuno”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Jitka, la mamma di Alena Seredova

Donna nata nel periodo di dominazione russa, Jitka ha vissuto come una liberazione la fine della dittatura comunista ed ha voluto sempre che la figlia potesse vivere un’esistenza differente rispetto alla sua. Quando si è presentata l’occasione di andare in Italia per fare la modella, infatti, è stata la prima sostenitrice. Donna di casa, la mamma di Alena ha curato e cresciuto le sue figlie con amore e cura.

La sua grande passione è la cucina ed ama in particolare cucinare l’anatra. Pur non comprendendo l’italiano, Jitka si tiene informata su quello che accade intorno alla figlia grande, facendosi aiutare nelle traduzioni dalla figlia minore Eliska. Quando è possibile vola in Italia per andare a trovare Alena ed i suoi nipotini, presto dunque potrebbe fare ritorno nel nostro Paese per andare a trovare i nipotini e conoscere il nuovo compagno della figlia.