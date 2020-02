Alena Seredova, chi è il compagno Alessandro Nasi: età, foto, lavoro dell’uomo dal quale la showgirl avrà un bambino a breve.

Ospite della trasmissione di Canale 5, Verissimo, Alena Seredova ha parlato con chiarezza del suo nuovo compagno, il dirigente d’azienda Alessandro Nasi: “Lui mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. E’ totalmente atipico rispetto a quello che mi attraeva prima. Il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All’inizio è stato molto paziente, mi stava vicino consolandomi. Oggi sono tornata ad amare”.

Alena Seredova parla del compagno Alessandro Nasi

In una precedente intervista a ‘Chi’, Alena Seredova aveva messo in evidenza: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”. Alessandro Nasi è molto noto nel panorama manageriale italiano: dirigente Fiat ed erede della famiglia Agnelli, viene considerato il custode della cassaforte di famiglia. Ma è sempre stato molto riservato e quello con Alena Seredova è il suo primo “gossip” pubblico.

Lui e l’ex di Gigi Buffon convivono da molto tempo e con loro ci sono anche i figli di lei Louis Thomas e David Lee, affidati ad Alena Seredova dopo il divorzio. Il matrimonio? Lei spiega di non averci effettivamente mai pensato: “Non mi sono ancora fatta questa domanda, ma forse, in teoria, non potrei ancora risposarmi. Sono divorziata qui in Italia, ma in Repubblica Ceca non è ancora passato perché, attraverso ambasciata, i tempi sono molto più lunghi. Oltretutto nel mio paese, anche dopo il divorzio, ti resta il cognome dell’ex marito, per cui io là sarò ancora la signora Buffon”.

