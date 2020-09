By

Si parla di un aspetto poco piacevole che riguarda la nobile Patrizia De Blanck al GF Vip 2020. Gli altri concorrenti le fanno una richiesta.

Si parla ancora di Patrizia De Blanck, che di questo GF Vip 2020 è assolutamente la figura in grado di suscitare più polemiche e discussioni. Questa volta intercorrono delle problematiche alquanto intime, che hanno a che fare con l’igiene personale. Se ne dibatte nel corso della puntata di ‘Domenica Live’. Quattro giorni fa la contessa è stata accusa in maniera esplicita di non lavarsi.

“È una cosa che sa tutta Roma”. E pare che questa idea sia ormai ben radicata e diffusa anche all’interno della casa del GF Vip 2020. Myriam Catania, che pure fa parte del novero dei concorrenti che da pochi giorni sono entrati all’interno della casa di Cinecittà, si è fatta portavoce nel gruppo nel chiederle di farsi uno shampoo.

Patrizia De Blanck GF Vip, la richiesta degli altri inquilini

Da nove giorni, da quando cioè ha avuto inizio la nuova avventura, pare che la contessa nemmeno una volta si sia lavata i capelli. Evidentemente la nobildonna non si aspettava di ricevere una richiesta del genere. E per questo motivo ha replicato con un laconico, lapidario “Si, si, va bene, lo farò”. Di questo argomento si è parlato in maniera evidente anche sui social network e sui canali ufficiali web del Grande Fratello.

