Patrizia De Blanck è tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Chi è sua figlia Giada, lontana dal mondo dello spettacolo da anni.

Giada De Blanck è nata a Roma il 13 gennaio del 1981 ed è la figlia di Patrizia De Blanck, nota Contessa della televisione e di Giuseppe Drommi, il console di Panama, scomparso quando lei aveva solo 7 anni. La giovane ha detto addio al mondo della televisione da quasi dieci anni.

LEGGI ANCHE -> Patrizia De Blanck adottata: chi era il presunto padre naturale

LEGGI ANCHE -> Patrizia De Blanck Mussolini | “Lei è sua nipote e non è nobile”

Giada De Blanck, soprannominata “La Contessina“, è stata nominata più volte dalla madre Patrizia all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip 5″, dove è entrata da pochi giorni. Nel 2000 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, grazie alla partecipazione a Miss Italia, dove è arrivata in finale ma non ha vinto. Tre anni dopo ha esordito a “L’Isola dei Famosi“, la sua prima apparizione in un reality. Durante la trasmissione di Raidue, condotta da Simona Ventura, ha conquistato il pubblico, che l’ha fatta arrivare al secondo posto. L’edizione vinta da Walter Nudo ha visto la De Blanck avere anche un infortunio alla gamba, sul quale ha ironizzato anche durante le ospitate nei salotti televisivi. Nel 2013 ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo della televisione.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Patrizia De Blanck spiazza tutti: “A L’Isola dei Famosi l’ho fatto”

Giada De Blanck, la vita fuori dallo spettacolo

La De Blank Junior si è lanciata da quasi dieci anni nel settore degli eventi e lavora come manager in una squadra di pallavolo di Aprilia, la “Giò Volley”. “Quanto amo il mio lavoro e lo sport. Cuore, valori e passione“, scrive sul proprio profilo Instagram, che conta 15 mila followers. L’avventura iniziata nel 2017 sembra darle molte soddisfazioni. Il suo primo amore, a 19 anni, è stato il principe francese Nicolas Cochin di Borbone. Qualche anno dopo si fidanzò con l’imprenditore Adriano Finestauri, ma dal 2009 sembra essere single, nonostante i vari flirt attribuitole nel corso degli anni. “Aspetta il principe del mulino bianco. Giada è la classica brava ragazza“, ha detto di lei mamma Patrizia De Blanck nella Casa del Grande Fratello Vip.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!