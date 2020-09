GF Vip, Patrizia De Blanck su Tina Cipollari: “Quella stron*a!”

Al Grande Fratello Vip 5, la Contessa Patrizia De Blanck ha parlato con molta stizza dell’opinionista televisiva Tina Cipollari.

La Contessa Patrizia De Blanck si sta dando molto da fare come concorrente del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi ha detto la sua su molti personaggi televisivi, come Alba Parietti, Ilary Blasi e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona.

Patrizia De Blanck ha detto la sua anche sull’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. La Contessa si è sfogata in maniera negativa, come fatto in precedenza con Alba Parietti, e ha dato le sue considerazioni negative anche sul dating show di Maria De Filippi. “Mi vedi là in mezzo (a Uomini e Donne, ndr), eh? Non ci andrò mai, ma per carità. A quella stro*za ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’“, ha detto dentro la Casa. Nel 2004 le due hanno partecipato insieme al reality show di Antonella Elia, andato in onda su Raiuno. La Contessa conosce l’opinionista da molti anni e non ha mai nascosto l’antipatia che nutre nei suoi confronti, soprattutto durante la partecipazione a Il Ristorante.

Lo scontro con la ‘finta’ Marchesa, raccontato da Patrizia De Blanck

“Non sono programmi per me questi qua“, ha ribadito ai suoi coinquilini La Contessa, riferendosi ai programmi condotti da Maria De Filippi. Inoltre la De Blanck ha ricordato il suo acceso contro con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, avvenuto durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Secondo lei quello della Marchesa è un finto titolo, che non le è stato attribuito da nessuno.

