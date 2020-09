Il ‘San Raffaele’ di Milano si esprime in merito all’attuale quadro clinico di Alex Zanardi. Quali sono le condizioni attuali del campione.

L’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano ha fornito un annuncio in merito ad Alex Zanardi ed alle sue condizioni. Il pilota di handbike e campione paralimpico si trova ricoverato nel capoluogo lombardo dallo scorso 24 luglio, dopo un mese di degenza trascorso nel reparto di rianimazione del ‘Le Scotte’ di Siena. Da lì poi il 53enne emiliano, in passato alla guida anche di monoposto di Formula 1, è stato spostato in una clinica specializzata di Lecco, rimanendovi però soltanto per qualche giorno.

Infatti il suo quadro clinico aveva richiesto la presenza di personale e macchinari all’avanguardia, che solo il ‘San Raffaele’ poteva mettere a disposizione. Zanardi era incappato in un grave incidente lo scorso 19 giugno in provincia di Siena, mentre percorreva un tratto di strada con la sua handbike. In una curva però è andato a scontrarsi ad alta velocità contro un camion sbucato all’improvviso.

Alex Zanardi, le sue condizioni attuali

Nel corso di questi quattro mesi di ricovero, Alex ha anche subito diversi interventi chirurgici. Ora si lavora sia per ricostruire il suo volto che per fargli recuperare le capacità cognitive e motorie. Da questo punto di vista il ‘San Raffaele’ riferisce che ci sono già dei progressi fatti segnare da Zanardi. Ma purtroppo il percorso da dovere compiere prima di potere parlare di un recupero accettabile risulta essere ancora lungo.

