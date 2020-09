Ginevra Bresciani è tra le tentatrici di Temptation Island 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tra le tentatrici dell’attesissima nuova edizione di Temptation Island, il programma che mette alla prova le coppie condotto da Alessia Marcuzzi, c’è Ginevra Bresciani. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Ginevra Bresciani

Giovanissima, fisico slanciato (è alta 1 metro e 73 cm), capelli castani e occhi magnetici: sono questi i “segni particolari” di Ginevra Bresciani, una ragazza di 21 anni di Ladispoli (Roma) che vive nella Capitale, ama lo sport, la musica e la danza e già vanta il titolo di vincitrice del concorso internazionale di bellezza The look of the year 2016. Su di lei non si sa molto, ma è certo che sia single (almeno per ora), essendo questo un requisito fondamentale per partecipare a Temptation Island nei panni di tentatrice.

Per quanto riguarda la presenza sui social, Ginevra Bresciani ha un profilo Instagram molto attivo e seguito, con più di 18mila followers che rende partecipi con foto, video e “storie” della sua vita quotidiana. Riuscirà la mora, con il suo fascino tutto mediterraneo, a conquistare il cuore di qualche ragazzo del villaggio, o i concorrenti saranno abbastanza bravi da non cadere nella trappola del tradimento? Lo scopriremo molto presto…

