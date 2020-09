Amedeo Bianconi è uno dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, attesissimo show con al timone Alessia Marcuzzi, c’è Amedeo Bianconi. Il giovane, di origini umbre, partecipa al programma delle tentazioni assieme alla fidanzata Sofia Nesci. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Amedeo Bianconi

Amedeo Bianconi, classe 1988, è nato a Città di Castello, in provincia di Perugia. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, è difficile reperire molte informazioni sul suo conto. Stando a quanto trapela in rete, il giovane dovrebbe giocare a calcio nella squadra della sua città natale. C’è anche chi ipotizza che faccia parte della famiglia Bianconi, rinomato gruppo del settore alimentare, ma non vi sono conferme ufficiali in tal senso.

Amedeo Bianconi partecipa all’edizione di settembre di Temptation Island con la fidanzata Sofia Nesci: i due stanno insieme da ben 11 anni, ma non hanno ancora un serio progetto per il futuro. Proprio per questo motivo la ragazza ha chiamato la redazione del programma: lei vorrebbe andare a convivere e sogna una famiglia e dei figli, lui invece vorrebbe fare ancora vita da “fidanzatino”. La loro favola d’amore avrà un lieto fine? Staremo a vedere…

