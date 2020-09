Temptation Island 2020: il cast, le coppie e dove si trova il villaggio

Dove viene girato Temptation Island 2020 e quali sono le coppie che si lanceranno in questo viaggio nei sentimenti?

Ci siamo! Finalmente questa sera inizia un nuovo appuntamento con Temptation Island 2020. Alla conduzione, dopo il successo delle scorse edizioni, troviamo non Filippo Bisciglia, ma Alessia Marcuzzi. La conduttrice accompagnerà le coppie nel loro viaggio dei sentimenti e scopriremo chi chiederà il falò di confronto anticipato, chi invece continuerà fino alla fine nonostante svariati pinnettu. Ma qual è la location dove viene girato Temptation Island 2020?

Dove sono le coppie di Temptation Island 2020?

Gli appassionati del programma ormai sapranno che, dal 2015, Temptation Island 2020 viene girato presso Is Morus Relais in Sardegna, in provincia di Cagliari. Si tratta di un villaggio meraviglioso, una cornice che regala moltissimi scorci da sogno ai partecipanti del programma. Sarà difficile resistere alle tentazioni dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island 2020 in una location del genere. Il team di Maria De Filippi è approdata, già per la scorsa edizione, nel villaggio e anche questa volta, rispettando il protocollo anti-Covid, il villaggio farà da sfondo alle avventure d’amore delle coppie.

Cosa sappiamo su Is Morus Relais?

L’Is Morus Relais quindi è la location per Temptation Island VIP e NIP e questa sera, 16 settembre 2020, vedremo la prima puntata di questa edizione. Se volete imitare le coppie e visitare il villaggio sappiate che la struttura non è proprio alla portata di tutti perché i prezzi sono piuttosto elevati. Ovviamente molto dipende dal tipo di stanza che andrete a scegliere, ma il prezzo si aggira attorno ai 200 euro a notte.

Le sei coppie nel cast di Temptation Island 2020

Chi sono i partecipanti del cast di Temptation Island 2020? Le coppie che partecipano al programma sono sei: