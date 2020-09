Temptation Island: chi è Nadia, fidanzata di Antonio Giungo

Nadia, fidanzata di Antonio Giungo, è una delle concorrenti di Temptation Island 2020: ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Sono stati la prima coppia a uscire allo scoperto e a essere presentati: si tratta di Nadia e Antonio Giungo, dieci anni di differenza tra i due. La coppia viene da Reggio Emilia e col passare degli anni, a quanto pare, la differenza di età e gli interessi diversi li hanno messi in crisi. Nadia ha 22 anni infatti ed è una studentessa, lui invece lavora per un’agenzia di eventi.

La scelta di partecipare al reality dei tentatori arriva da lui: “Ho bisogno di capire se davvero lei può essere la ragazza giusta per me. Siamo andati a convivere a casa mia fin da subito e adesso le nostre differenze ci stanno allontanando. Io sono un ragazzo con la testa sulle spalle, lei è viziata ed è ancora troppo ragazzina”.

L’identikit di Nadia e la scelta di entrare a Temptation Island

Diverso è il pensiero della ragazza, che ha evidenziato: “All’inizio lui era molto diverso, più divertente e con un po’ di spirito, uscivamo spesso e ci divertivamo. Piano piano si è incupito ed è diventato noioso, quasi un morto… per non parlare poi in casa. Per me non voleva una fidanzata ma una donna delle pulizie”. Inoltre, Nadia spiega di volersi divertire: “Io sono giovane, ho voglia di uscire con le mie amiche, andare al mare con loro, passare le serate in spensieratezza”.

Come se non bastasse, anche durante la prima fase del reality show, la ragazza si è ‘lasciata andare’ al tentatore di turno. Lei e Stefano infatti si sono iniziati a chiamare “amore” e c’è una grande complicità. Non solo, la ragazza – parlando con un’altra concorrente, Carlotta – si è lasciata sfuggire un commento: “Stasera dormo con lui!”. Forse una semplice battuta, ma si può immaginare la reazione di Antonio dall’altra parte dell’isola.