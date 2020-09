GF Vip 2020 | Tommaso Zorzi |’Ho un padre ma è come se non ci fosse’

Parla di suo padre, Tommaso Zorzi, e della situazione estremamente complicata che lui stesso deve vivere con il suo genitore da anni.

Al GF Vip 2020 stanno emergendo molte tematiche delicate che caratterizzano alcuni dei concorrenti in gara. Nel caso di Tommaso Zorzi ecco venire fuori quello che sembra essere una rapporto non tutto rose e fiori con suo padre. Ne parla proprio il diretto interessato, commentando il recente incontro tra Guenda Goria e suo papà, il giornalista Amedeo.

Ad Enock Balotelli e Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi afferma di non sentire alcun legame per il suo genitore. Colpa dell’indifferenza. “Purtroppo è l’ultima persona che io chiamerei, lui ha fatto capire chiaramente che io non rientro tra le sue priorità. Eppure un genitore non dovrebbe mai pensare che un figlio non abbia bisogno di lui”. Ed a testimonianza di ciò, Tommaso aggiunge che è da 8 anni che non avviene un abbraccio con il papà. Un gesto semplice ma che è connaturato da un profondo significato emotivo. Invece da quando è avvenuto il divorzio con la mamma, il ragazzo non ha più visto suo padre.

Tommaso Zorzi: “Mio padre è come se non esistesse”

Questa cosa lo ha condizionato al punto da spingerlo a provare diffidenza verso le versioni maschili. Mentre invece con le donne riesce subito ad entrare in sintonia. Allora Enock gli chiede se abbia mai provato a contattare il genitore. “Per lui questo evidentemente non sembra essere un problema, ma vedo che la cosa pesa anche su mia sorella. Magari capita che sia lui a chiamarmi per complimentarsi quando si parla di me”. E tutto questo lo porta ad incassare la solidarietà degli altri coinquilini del GF Vip 2020. Anche sul web queste parole sono state in grado di creare un dibattito e di spingere il pubblico che quotidianamente segue le vicende del Grande Fratello Vip 2020 ad esprimere solidarietà nei confronti di Tommaso per quella che sembra essere una questione familiare davvero delicata.

