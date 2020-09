Grande Fratello Vip, lite tra Signorini e Francesca Pepe: “Maleducata”

Durante il serale di ieri del Grande Fratello Vip, Francesca Pepe e Alfonso Signorini hanno dato vita ad una lite in diretta.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello di Francesca Pepe ha portato un pizzico di tensione tra i concorrenti. La modella, infatti, si è infastidita per le domande che gli ha posto Tommaso Zorzi, il quale voleva sapere se oltre a fare la modella avesse in mente un’alternativa per il futuro: “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?”.

Sentendosi giudicata, Francesca ha risposto in maniera piccata al coinquilino: “E sono vecchia. Dipende molto anche dalla tua genetica e da come ti poni. Sì, certo che ho l’opzione B e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale…oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”. Una risposta che ha fatto alterare Tommaso, il quale le ha detto di darsi una calmata e le ha spiegato che non c’era nessun retro pensiero dietro quelle domande.

Grande Fratello Vip: lite tra Francesca Pepe e Alfonso Signorini

Nel corso della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini voleva discutere di questo litigio, cercando di mettere un po’ di pace tra i due. Quando il conduttore ha aperto il collegamento e introdotto l’argomento, però, Francesca si è scaldata ed ha cominciato a parlargli di sopra. Signorini a quel punto ha perso le staffe e le ha detto: “Pepeee, ma mi senti o no. Intanto sei una gran maleducata! Ma che stiamo scherzando? Intanto sei una gran maleducata, impara a parlare quando ti viene data la parola. Siccome qui conduco io e questa, come diceva qualcun’altro, è casa mia, impara ad ascoltare e parlare quando ti do la parola”.

Visibilmente scossa dal rimprovero del conduttore, la modella ascolta e poi risponde: “Certo, ma se non mi viene data…”. E Signorini chiosa: “L’educazione viene prima di tutto a casa mia”, quindi si rivolge a Pupo, il quale voleva intervenire prima di essere interrotto dalla Pepe, che nel frattempo ironizza: “Capra, Capra, Capra”. Francesca continua a chiedere il diritto di esprimere la propria opinione, ma Signorini la zittisce: “Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro Francesca… Chiudetemi la casa”.