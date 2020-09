Grande Fratello Vip, lungo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Tempo di nuovi amori al Gf Vip? Durante la diretta di lunedì Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si sono baciati a lungo.

La prima settimana del Grande Fratello Vip è stata archiviata con il suo carico di situazioni limite e polemiche. C’è chi si è auto escluso dopo poche ore, chi ha fatto discutere ed è stato eliminato per affermazioni politicamente scorrette e chi ha discusso per incompatibilità caratteriale. La conclusione della prima settimana, però, non poteva prescindere dalla nascita di una simpatia tra due concorrenti. Chi? Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra i due la sintonia è evidente a tutti ed i telespettatori già da giorni suggeriscono che tra i due possa nascere una relazione.

Anche Alfonso Signorini, che in queste cose ha occhio, ha capito che tra i due c’era sintonia, così nella puntata serale ha proposto una prova piccante per permettere ai concorrenti di avere maggiore budget nel corso della settimana. La prova consisteva in un lungo bacio in apnea tra due coppie di concorrenti. Le donna scelte per sottoporsi alla prova erano Myriam Catania e, ovviamente, Elisabetta Gregoraci. Guarda caso quest’ultima è stata accoppiata proprio a Petrelli.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: il bacio era solo un gioco?

Sebbene il bacio tra i due concorrenti sia stato forzato dal conduttore e fosse parte di un test, in molti hanno notato come Elisabetta e Pierpaolo sembrava che ci avessero preso gusto. I due hanno fallito la prova in apnea, ma Signorini è stato magnanimo ed ha permesso loro di completare il compito fuori dall’acqua. E’ stato in questo momento che Pierpaolo, che non ha mai nascosto il proprio interesse per Elisabetta, ha cercato secondo alcuni di rendere più reale quel bacio. Se la conduttrice cederà alle lusinghe dell’ex velino lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto c’è già chi sogna di veder nascere una storia d’amore.