La sposa ritarda ai festeggiamenti: va a votare in abito bianco

Consapevole dell’importanza della votazione, una sposa campana è andata a votare in un seggio di Salerno in abito bianco.

La tornata elettorale di settembre si è conclusa con la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Una vittoria schiacciante, visto che i favorevoli alla riduzione del numero di rappresentanti politici hanno sfiorato il 70%. Ieri si votava anche per eleggere sei presidenti delle Regioni. In questo caso non ci sono state grosse sorprese, visto che sono stati confermati De Luca e Zaia in Campania e Veneto, è rimasto in carica Emiliano in Puglia e Giani ha vinto la concorrenza del centrodestra in Toscana. Al centrodestra vanno invece la Liguria, con la conferma di Toti, e le Marche.

Si è trattato di una tornata elettorale con buona partecipazione, nonostante ci fossero delle procedure da rispettare per via dell’emergenza coronavirus. Gli italiani hanno sentito la chiamata alle urne e deciso di esercitare il proprio diritto al voto. Persino chi aveva impegni importanti e in molti casi avrebbe saltato il turno per dedicarsi al giorno più importante della propria vita, ieri ha deciso di andare alle urne.

Sposa ritarda ai festeggiamenti per presentarsi alle urne

Come facciamo a saperlo? Semplice, una foto che sta girando sul web immortala una giovane sposa intenta a mettere la propria preferenza all’interno dell’urna. La donna, raccontano gli scrutatori del seggio di Salerno, si è presentata al voto in abito bianco, accompagnata dal neo marito e dai testimoni ed è stata accolta dagli applausi dei presenti. Lo stesso, riporta ‘La Nazione’, è accaduto in Toscana, a San Donnino (Firenze), una coppia di neo sposi si è presentata al seggio insieme, anche in questo caso hanno ricevuto un’accoglienza calorosa.