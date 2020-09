Risultati Referendum in diretta l’esito del voto: proiezioni e dati reali in...

Risultati Referendum in diretta l’esito del voto: proiezioni e dati reali in aggiornamento. Scopri insieme a noi se ha vinto il Si o il No.

Seguiamo in diretta lo spoglio delle schede per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

DIRETTA IN TEMPO REALE A PARTIRE DALLE ORE 15.00

Che cosa è il referendum per il quale abbiamo votato

La domanda alla quale siamo stati chiamati a votare tra Si e No era la seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Leggi anche –> Elezioni 20-21 settembre: sconti da Trenitalia su regionali e Frecce

Si tratta di un referendum costituzionale e per questo motivo non è previsto quorum. Dunque non importa quale sarà l’affluenza: se vince il sì la riforma sul taglio dei parlamentari entra in vigore; se vince il no, viene bocciata, indipendentemente dal numero dei votanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il taglio dei parlamentari è stato approvato con una riforma in Parlamento avvenuta in ottobre: quasi tutti i partiti all’epoca hanno votato sì compatti. Ora però alcuni hanno cambiato idea lasciando libertà di scelta ai propri elettori o invitando chiaramente a votare No. Per il Si erano schierati: Movimento Cinque Stelle, PD e Lega (pur se con qualche distinguo). Tra i principali sostenitori del No c’era Carlo Calenda.