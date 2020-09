Belen Rodriguez, nostalgia di Stefano? La sua risposta spiazza tutti

“Ti manca molto, si vede” ha scritto un fan di Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram, riferendosi a Stefano De Martino. La showgirl è intervenuta per mettere i puntini sulle “i”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad attirare le attenzioni del gossip. La conduttrice di Tu sì que vales ha iniziato una nuova storia d’amore con Antonino Spinalbese, un hair stylist che sta al suo fianco ormai da diverse settimane. Ma tra i suoi follower di Instagram c’è chi si interroga sui reali sentimenti di lei nei confronti del ballerino.

Il chiarimento di Belen Rodriguez sul rapporto col suo ex

“I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”, ha scritto una fan di Belen Rodriguez sul social network, dopo che la showgirl ha pubblicato le foto della sua ultima festa di compleanno, cui ha partecipato anche Antonino insieme a tutta la famiglia Rodriguez e agli amici di sempre. Non è stato fatto il nome di Stefano De Martino, ma è palese che ci si riferisse a lui.

Belen non è rimasta indifferente e ha risposto all’utente di Instagram, smentendo categoricamente la sua insinuazione: “Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!” ha scritto l’avvenente argentina. Belen ha voluto mettere in chiaro che in questo momento non sente la mancanza di niente e nessuno e che nei suoi occhi non c’è alcuna nostalgia o malinconia, ma – è lecito desumere – solo tanta felicità per la sua nuova avventura d’amore.

EDS