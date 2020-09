Belen, lo scatto bollente con la mano tra le gambe. Ancora una volta lascia tutti i suoi fan in delirio, la splendida showgirl argentina. L’ultimo scatto pubblicato sui social lascia tutti senza parole.





Regina della sensualità, la bellissima ex modella e conduttrice televisiva si mostra nuovamente senza veli sui social. Disvela in questo modo tutta la propria bellezza in uno scatto nel quale è ritratta senza costume in una posa estremamente sexy. Moltissimi i commenti di apprezzamento ricevuti in pochi minuti dai suoi fan.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, lite con i paparazzi: “Era furiosa, di rado vista così”

Potrebbe interessarti anche –> Belen, ecco la sua nuova fiamma in pubblico: lo scatto con Antonino

Leggi anche –> Belen Rodriguez truffa | falso diplomatico si finge suo amico a Capri

Belen, lo scatto bollente con la mano tra le gambe fa impazzire i fan

Solo poche ore fa, pubblicando uno scatto bollente su Instagram, la showgirl argentina ha lasciato senza parole tutti i propri ammiratori. Nella fotografia Belen è ritratta senza il suo costume, in una posa estremamente sensuale.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La bellissima argentina è stata certamente la protagonista delle pagine di gossip di questa estate. Dopo la rottura con il marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, le sono stati attribuiti ultimamente alcuni flirt, come quello con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e quello con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Solo poche ore fa Belen ha spiazzato tutti i propri fa pubblicando una fotografia nella quale è ritratto il proprio splendido corpo che prende il sole su una sdraio. E la didascalia a corredo dell’immagine recita semplicemente “Un Cuerpo”, a sottolineare chi sia il protagonista dello scatto. La parte inferiore del corpo della Rodriguez però è coperta dalla sua mano, poggiata tra le gambe. Come a coprire la propria intimità, in assenza forse del costume.

Sono bastati pochi minuti e l’immagine ha ricevuto una pioggia di like e di commenti entusiasti da parte di tutti i followers della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Uɴ ᴄᴜᴇʀᴘᴏ ☯︎︎ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 7:32 PDT