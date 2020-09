Belen Rodriguez: festa di compleanno esagerata per i 36 anni

Per festeggiare i 36 anni, la splendida Belen Rodriguez ha festeggiato con amici, parenti ed il nuovo fidanzato in un casale in campagna.

I tumulti sentimentali di inizio estate sembrano definitivamente superati per Belen Rodriguez. La separazione (la seconda) da Stefano De Martino l’aveva mandata in crisi, poiché questa volta credeva davvero che sarebbe stata la storia d’amore definitiva. Con il passare del tempo, però, la bella argentina ha deciso di lasciare alle spalle il dispiacere e godersi la vita. Archiviato il flirt estivo con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, infatti, Belen ha stretto una relazione con Antonino Spinalbese.

Leggi anche ->Belen Rodriguez con la maglia di Spinalbese | critiche dai fans | FOTO

Tra loro sembra che la relazione stia andando a gonfie vele e potrebbe essere il rapporto stabile che Belen cerca da sempre. Ieri i due sono andati nelle campagne di Cremona in auto per raggiungere il casale che la famiglia Rodriguez aveva affittato per festeggiare i 36 anni della modella sudamericana. Poco dopo è giunto un pullman in cui viaggiavano tutti gli amici. Al festeggiamento hanno partecipato mamma Veronica, papà Gustavo, ed i fratelli Cecilia e Jeremias con rispettivi compagni. Il party aveva un dress code composto da jeans e t-shirt bianca.

Leggi anche ->Belen, lo scatto bollente con la mano tra le gambe

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen Rodriguez: festa esagerata per i suoi 36 anni

Alla buona compagnia ed al buon cibo, la festa aggiungeva un accompagnamento musicale di sottofondo. Ben presto Belen e Cecilia si sono lasciate andare in balli sfrenati e sensuali, interrotti solamente dal momento karaoke a cui hanno partecipato tutti i componenti della famiglia argentina. I presenti si sono poi lasciati andare quando è cominciata una lotta a base di panna e gavettoni. Un momento di caos che è stato interrotto proprio da Belen, la quale ad un tratto ha deciso di riportare la calma.