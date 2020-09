Myriam Catania, perché è famosa: figlia d’arte, ex marito e compagno

Partecipa al Grande Fratello Vip, ma perché è famosa Myriam Catania: figlia d’arte, ex marito e compagno.

Si tratta di una delle protagoniste ‘misteriose’ della nuova edizione del Grande Fratello Vip: lei è l’attrice Myriam Catania e a molti il suo nome dice davvero poco. In realtà, non solo è figlia d’arte, ma è stata sposata con un attore molto famoso.

Leggi anche –> Gf Vip, scandalo Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania: “Si sono baciate”

Infatti, l’attrice nel luglio 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, ha sposato l’attore e collega Luca Argentero. Una lunga storia la loro, che si è conclusa con la separazione nel 2016. I due non hanno mai avuto figli, mentre successivamente lei si è fidanzata con un pubblicitario francese, dal quale ha avuto un figlio nel maggio 2017.

Leggi anche –> Luca Argentero, chi è l’ex moglie Myriam Catania: età, foto, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sappiamo della gieffina Myriam Catania

L’uomo, del quale si sa davvero molto poco, si chiama Quentin Kammermann. L’attrice ha raccontato al settimanale ‘Vero’: “Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, genitori del piccolo Jacques.

Romana classe 1979, nel curriculum artistico di Myriam Catania ci sono diverse fiction e film di successo come ‘Che ne sarà di noi’ e ‘Ci vediamo a casa’. Molto intensa anche l’attività di doppiatrice, anche di attrici molto famose come Jessica Alba e Keira Knightley. Il suo esordio sul grande schermo in Amor nello specchio, regia di Salvatore Maira. Come dicevamo, infine, è figlia d’arte: sua madre è infatti Rossella Izzo, una della più note doppiatrici italiane. I suoi zii sono Simona Izzo e Ricky Tognazzi.