Gf Vip, scandalo Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania: “Si sono baciate”

Al Grande Fratello Vip l’atmosfera è sempre più bollente: nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania è scappato un bacio sulle labbra…

Primo incidente “hot” nella casa del Grande Fratello Vip. Le neo concorrenti Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, complice forse un bicchiere di troppo, si sono abbandonate a un focoso bacio sulle labbra in favor di telecamera. L’effusione naturalmente non è sfuggita ai fan dei reality e agli utenti di Twitter: il video delle due donne (le partecipanti più attese di questa nuova edizione) avvinghiate è subito diventato virale sui social.

Il bacio “hot” tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania

Nel corso di questa prima nottata di “passione”, Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania si sono prima abbracciate in giardino e poi, dopo aver girato la testa contemporaneamente, sono rimaste bocca a bocca per alcuni secondi. Tanto è bastato per mettere sull’attenti i telespettatori, le cui reazioni vanno dallo scandalizzato al sorpreso all’entusiasta.

“Spero di trovare dei compagni di viaggio che mi facciano stare bene” aveva dichiarato la Gregoraci a proposito della sua partecipazione al reality, in forse fino all’ultimo. Se il buon giorno si vede dal mattino…

