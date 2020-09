Operazione dei carabinieri, arrestato marocchino. Voleva portare una 15enne nel suo Paese natale per sposarla ed era pronto a tutto.

A Milano arrestato marocchino per una circostanza molto controversa. L’uomo, un giovane di 22 anni, si era invaghito di una adolescente di 15, al punto da chiedere alla madre di lei il permesso di sposarla. Solo che non l’ha fatto in maniera gentile. E già di per se questo comportamento va contro a molte leggi in vigore.

LEGGI ANCHE –> Enrica Bonaccorti | ‘Io abusata da piccola ma non l’ho mai detto’

Il maghrebino, pur di centrare il proprio obiettivo, non aveva esitato a perpetrare minacce, pedinamenti, appostamenti sotto casa e pure minacce di morte. Oltre anche a dei danni inferti al portone di casa. Il 22enne aveva pianificato anche di rapire la 15enne per portarla nel natio Marocco e costringerla a sposarla. È dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano, che ha sottoposto ad arresto l’uomo con le accuse di minacce aggravate e di atti persecutori e stalking.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Stupra sua moglie | per il giudice è colpa della donna | ‘Troppo disinibita’

Arrestato marocchino, pesanti le minacce perpetrate

L’intervento ha avuto luogo a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti, che hanno chiesto l’intervento dei militari in quanto risultava esserci in zona una persona in forte stato di alterazione che stava minacciando una donna. Appunto la madre della 15enne, che pure è di nazionalità marocchina e che di anni ne ha 29. Quest’ultima ha raccontato alle autorità che da 10 giorni circa aveva cominciato a subire le minacce e le persecuzioni da parte del maniaco. In una circostanza poi le minacce avevano visto quel personaggio brandirle contro un cacciavite a poca distanza.

LEGGI ANCHE –> Adolescente buttata dal sesto piano dopo essere stata stuprata da 11 uomini