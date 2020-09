Parla Enrica Bonaccorti e lo fa raccontando qualcosa di raccapricciante subita da bambina, della quale nessuno sapeva niente.

Nel corso di ‘Storie Italiane’, Enrica Bonaccorti fa una confessione che lascia tutti spiazzati. Il noto volto televisivo parla di abusi subiti quando era bambina, e da persone che erano vicine alla sua famiglia. Una cosa che l’ha spinta sempre a restare in silenzio, senza denunciare chi le aveva fatto questo.

LEGGI ANCHE –> Stupra sua moglie | per il giudice è colpa della donna | ‘Troppo disinibita’

Questo racconto viene fatto a margine della vicenda di Giada Vitale, una ragazza a sua volta molestato da un parroco del suo paese. Allora la Bonaccorti ha mostrato solidarietà svelando il suo terribile segreto. “Mi è successo quando avevo 8 anni” dice Enrica Bonaccorti a Giada collegata in diretta. “E non riesci nemmeno a dirlo a tua madre, la persona che più di tutte dovrebbe capirti”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Adolescente buttata dal sesto piano dopo essere stata stuprata da 11 uomini

Enrica Bonaccorti: “I media ci ricamano su”

Sgomenta la conduttrice Eleonora Daniele, che non si aspettava certamente una svolta simile. La Bonaccorti poi ha voluto anche evitare che questa vicenda potesse pesare sulla sua immagine. Perché quando sei famoso e ti trovi coinvolto in un evento pesante e complicato anche solo come vittima, il rischio di finire nel tritacarne mediatico è altissimo. E non a caso la buona Enrica si è subito detta pentita di avere rivelato tutto questo “perché ora chissà che ci ricameranno sopra”.

LEGGI ANCHE –> Stupro in ambulanza | conducente violenta ragazza col Covid