In Lombardia precipita aereo nella mattina del 20 settembre 2020. L’incidente in alta quota è accaduto in prossimità di Cremona.

Nei cieli di Cremona precipita aereo utilizzato per svolgere dei lanci con il paracadute. Il velivolo si è schiantato al suolo nella mattinata di domenica 20 settembre 2020 verso le ore 10:00. Non ancora note le cause di questo disastro, a seguito del quale purtroppo si registrano delle vittime.

Per ora i Vigili del Fuoco hanno confermato la presenza di almeno due morti tra gli individui che si trovavano al bordo. Duro il lavoro svolto dai pompieri per domare le fiamme a seguito dell’incidente, che si è svolto in località Livrasco, una frazione del comune cremonese di Castel Verde.