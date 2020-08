Terribile incidente aereo: il velivolo si spezza in due – VIDEO

Un aereo con circa 200 persone a bordo è finito fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Calicut e si è spezzato in due.

Un volo Air India Express proveniente da Dubai e diretto a Kozhikode in Kerala, nel sud dell’India, è finito fuori pista nell’aeroporto di Calicut, noto anche come aeroporto di Karipur, durante l’atterraggio intorno alle 19:40 (ora locale). Stando a quanto riferito dai media indiani, non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo, ma si parla di circa 190 passeggeri tra cui diversi feriti, i quali sono stati portati negli ospedali nei pressi dell’aeroporto, a Malappuram. Il bilancio al momento è di almeno 2 morti, uno dei quali è il pilota, e 40 feriti.

La dinamica del disastro aereo

Al momento dell’incidente aereo pioveva a dirotto e, secondo quanto riportato da fonti locali, i voli vengono solitamente dirottati verso gli aeroporti vicini se c’è maltempo all’aeroporto di Karipur.

Intanto un membro del Centro dei sindacati indiani (CITU) che si trova nell’aeroporto in questione ha dichiarato ai microfoni dei notiziari che non ci sono stati feriti gravi e che tutti sono stati trasferiti in ospedale. Molte ambulanze si sono precipitate sul posto dopo l’allarme. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnere le fiamme sulla carcassa dell’aereo.

