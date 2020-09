Stefano Travaglia chi è: età, carriera e vita privata del tennista

Conosciamo meglio la storia di Stefano Travaglia: tutta la sua carriera con tante curiosità della sua carriera da tennista

Stefano Travaglia nasce ad Ascoli Piceno il 18 dicembre 1991. Inizia così a giocare all’età di 5 anni al Circolo Cartiera di Ascoli Piceno su influenza dei propri genitori. Poi entra a far parte dell’accademia di Jesi con allenatrici Cinthia Conti e Natalia Grisolia. Così inizia il suo percorso tra tornei nazionali per arrivare poi al circuito Under 18. Nel 2011 è vittima di un grave infortunio domestico con l’interessamento dei legamenti della mano destra: così è stato costretto a stare fermo per oltre un anno. In passato è stato vicinissimo ad arrivare ai primi 300 del mondo, ma è stato per certi versi anche molto sfortunato. Inoltre, è diventata storica la sua vittoria contro Fabio Fognini al primo turno degli US Open. Ha conseguito tre vittorie Challenger a Ostrava nel 2017, a Marbella nel 2018 e a Francavilla al Mare nel 2019: così è diventato il 42esimo italiano classificato tra i 100 migliori giocatori del pianeta.

Leggi anche –> Sara Errani | protocolli anti Covid violati dopo un match di tennis | VIDEO

Leggi anche –> Federer ritiro, arriva l’annuncio del tennista svizzero



Stefano Travaglia chi è: curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo stesso Travaglia possiede un servizio molto potente, con il quale riesce a servire ace salvando così palle break. L’altro suo punto di forza è il dritto: ha una prima palla di servizio è veloce, mentre la seconda è più lenta ma molto tagliata. Il rovescio, infine, lo gioca a due mani.