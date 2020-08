Subito dopo una partita di tennis vinta, Sara Errani compie un gesto che ha suscitato polemica e che fa discutere. La bolognese trasgredisce le norme anti Covid.

È polemica nei confronti di Sara Errani. La tennista italiana a infatti infranto i protocolli anti Covid dopo avere lanciato un asciugamano matido del suo sudore tra la folla, durante una partita del torneo WTA di Palermo. La 33enne originaria di Bologna aveva appena vino contro la rumena Sorana Cirstea, trionfando dopo tre combattutissimi set. Si trattava del primo evento sportivo post Covid per quanto riguarda il tennis, dopo l’interruzione di tutti i tornei avvenuto a marzo a causa ella pandemia diventata in poco tempo globale.

Un filmato riprende la Errani mentre riceve un applauso per avere vinto. Poi un suo ammiratore si avvicina alla prima fila per chiedere un asciugamano come cimelio. La Errani acconsente a questa richiesta, ma l’arbitro dell’incontro ha notato subito la cosa, mostrandosi del tutto contrario. Tra l’altro l’atleta ha anche lanciato visiera e polsino tra il pubblico. E l’arbitro ha redarguito la giocatrice per questo comportamento che viola le regole anti contagio.

Sara Errani, violazione dei protocolli anti Covid ma è avvenuto inconsapevolmente

Questo della Errani è certamente un gesto compiuto in maniera involontaria. Una radicata abitudine che presumibilmente contraddistingue la tennista da sempre e ce è tipico anche di altri sportivi, pure in discipline diverse. Pensiamo ai calciatori che lanciano le loro maglie ai tifosi come ringraziamento al termine di una partita. Ma ora i protocolli anti Covid impediscono tale pratica, sia tra giocatori ed atleti di ogni sport che nei confronti del pubblico assiepato sugli spalti.

