Federer ritiro, arriva l’annuncio del tennista svizzero

Roger Federer starebbe pensando anche al ritiro. Dopo i tanti successi nella sua carriera fenomenale, il tennista svizzero ha svelato il suo punto di vista

Tutto finisce, purtroppo, prima o poi. Il campione svizzero del tennis mondiale, Roger Federer, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale tedesco “Zeit” in cui ha svelato cosa gli manca di più: “Inizialmente pensavo soltanto alla mia salute, ma ora non vede l’ora di tornare a giocare davanti agli spettatori. Bisogna continuare a lavorare”.

Poi ha aggiunto retroscena sul suo primo incontro con Nadal: “La prima volta che l’ho conosciuto sono rimasto sorpreso. Era molto timido fuori dal campo, mentre quando giocava era aggressivo più che mai. Siamo stati da sempre rivali e non è stato molto semplice”. Inoltre, ha svelato: “Ho iniziato a giocare a tennis grazie a Boris Becker perché amavo il suo stile, anche se il mio preferito è sempre stato Edberg“.

Federer ritiro, la curiosità sul futuro

Con l’avanzare dell’età lo stesso tennista svizzero ha rivelato ciò che potrebbe accadere da qui a breve: “Il mio ritiro si avvicina sempre di più: il tennis mi mancherà davvero tanto. Per me sarebbe facile smettere ora, ma voglio ancora divertirmi in campo”. Una data ben precisa ancora non c’è, ma Federer sta già pensando a quando “appendere” la sua magica racchetta, con la quale ha deliziato gli amanti, e non solo, del tennis.