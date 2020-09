Denis Dosio, chi è la fidanzata Aurora Celli: età, foto, carriera

Il noto influencer Denis Dosio è da qualche tempo fidanzato con Aurora Celli, scopriamo chi è: età, foto, carriera.

Divenuto noto grazie al docu reality ‘Il Collegio‘, Dennis Pugliese (in arte Denis Dosio) è riuscito a diventare in questi anni una star del web grazie al canale Youtube. La notorietà sul web si è trasferita in parte in televisione grazie all’interesse che ha mostrato nei suoi confronti Barbara D’Urso. Carmelita, infatti, lo invita spesso nei suoi salotti, tanto che Denis è divenuto presto una presenza nota ai fan delle sue trasmissioni.

Il successo di questi anni è stato tale da permettergli di ottenere un pass per questa edizione del Grande Fratello Vip. Denis entrerà nella puntata di questa sera, il primo serale dopo quello di inaugurazione di lunedì, e quasi sicuramente in studio ci sarà anche la fidanzata Aurora Celli. I due sono affiatatissimi ed il fidanzamento ha portato ad entrambi ulteriore notorietà: per chi non lo sapesse, infatti, Aurora è al momento la tik tokers più ammirata e seguita d’Italia.

Aurora Celli, chi è la fidanzata di Denis Dosio

Nata nel 2003, Aurora Celli ha solo 17 anni ma è nel mondo dello spettacolo già da diverso tempo. Questo perché la nonna ed il padre sono i gestori dell’Atelier dei Sogni che è divenuto famoso in tutta Italia grazie ad un programma di Real Time. La passione per gli abiti eleganti della famiglia Celli ha portato Aurora a sfilare sin da quando era una bambina, il che le ha permesso di guadagnare un portamento da professionista della passerella che ha fatto la differenza nei primi anni su Tik Tok.

Il successo su Tik Tok è stato il primo passo, visto che con il passare del tempo la giovane ha compreso di poter espandere la sua influenza su più piattaforme. Prima ha aperto un canale Youtube, nel quale ha mostrato di saper essere simpatica e spontanea, quindi la pagina Instagram, nella quale da consigli di moda e di make up.